Le coup de main inattendu du PSG à l'OM ?

La rédaction

L’OM joue un match crucial ce dimanche au Parc des Princes. Après une lourde défaite au match aller, les Olympiens auront à cœur de se racheter face au PSG. Lorik Cana, ancien joueur de l’OM et du PSG, croit aux chances de victoire et pointe du doigt les axes d’amélioration pour que l’équipe franchisse un cap.

L’OM se déplace au Parc des Princes ce dimanche pour y affronter le PSG dans un Classique qui s’annonce déjà bouillant. Battus 3-0 au match aller, les Marseillais veulent prendre leur revanche et consolider leur place de dauphin en championnat. Une victoire leur permettrait de creuser l’écart avec leurs concurrents directs dans la course à la Ligue des champions.

«L’OM a toutes ses chances face au PSG»

Dans une interview accordée à La Provence, Lorik Cana estime que l’OM a les armes pour s’imposer dans la capitale :

«Cette première rencontre (le match aller, perdu 0-3 par l’OM, ndlr.) ne m'inquiète pas pour le retour. L'OM a désormais plus d'expérience et un collectif plus rodé. La grande difficulté par rapport à avant, c'est que Paris est maintenant capable de bien se replacer, de défendre dans ses propres trente mètres et de repartir très vite en contre.»

«Ce Clasico peut justement servir à trouver ces certitudes, face à une adversité supérieure»

Le joueur formé au PSG estime d'ailleurs que ce Classique pourrait rendre de grands services à l'OM pour les années à venir :

«C'est quelque chose que Marseille va devoir apprendre. Cette saison, quand l’OM a eu la mainmise sur le jeu, quand l'équipe allait de l'avant et marquait le premier but, les choses se passent magnifiquement bien. Désormais le cap à franchir est celui d'apprendre à souffrir, savoir bloquer les distances, savoir repartir en contre quand nécessaire, savoir garder sa cage inviolée. Et être plus méchant, se salir le short. Mais ce sont des points qui se peaufinent avec le temps. On ne peut pas leur demander d'y arriver si vite. C'est une équipe encore naissante. Ce Clasico peut justement servir à trouver ces certitudes, face à une adversité supérieure, comme l'OM devrait en rencontrer plus souvent l'année prochaine en coupe d’Europe. »