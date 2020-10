Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas évoque la situation de Neymar !

Publié le 1 octobre 2020 à 11h45 par Th.B.

Gardien incontesté du PSG, Keylor Navas témoigne de l’importance de Neymar dans l’effectif parisien dans lequel la star auriverde serait très impliquée à en croire les propos du Costaricien.

Un départ de Neymar toujours dans les tuyaux ? À l’été 2019 et les mois qui ont suivis ce grand feuilleton et son départ avorté au FC Barcelone, le numéro 10 du PSG a continué à faire couler beaucoup d’encre dans la presse et particulièrement pendant l’arrêt des compétitions à cause du Covid-19. Néanmoins, on se rapprocherait plus d’une prolongation de contrat, le sien expirant en juin 2022, que d’un départ à l’instant T. Et Neymar semble totalement comblé à Paris, comme le10sport.com le soulignait en juillet dernier. Et ce n’est pas Keylor Navas qui dira le contraire.

« Il est très impliqué dans l’équipe et nous en profitons »