Mercato - Barcelone : Koeman fait le point pour deux indésirables !

Lancé dans un grand ménage depuis son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman a déjà obtenu les départs de plusieurs indésirables. Pour d’autres, les solutions tardent à arriver à l’approche de la fin du mercato.

Le FC Barcelone commence à y voir plus clair dans son effectif ! Dès son arrivée en Catalogne, Ronald Koeman a ciblé ses indésirables, et a fait savoir à ces derniers qu’il était temps de se diriger vers la sortie. Jusqu’ici, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suarez et Nelson Semedo ont déjà fait leurs valises. Les Blaugrana misent encore sur de nombreux départs, à commencer par ceux de Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo, mais également ceux de Rafinha et de Martin Braithwaite. Présent en conférence de presse ce mercredi avant le déplacement à Vigo, le Néerlandais s’est exprimé sur les situations de ces deux indésirables.

Rafinha toujours vers un départ, Braithwaite aura sa chance ?