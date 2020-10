Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi a été blessé par le départ de Luis Suarez !

Publié le 1 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Suite au départ de Luis Suarez, Lionel Messi avait poussé un coup de gueule contre la direction du FC Barcelone. Une sortie évoquée par l’Argentin, qui a confié avoir été blessé par le transfert de son ami vers l’Uruguayen.

Arrivé au FC Barcelone 2014, Luis Suarez avait noué une relation très forte avec Lionel Messi. Sur et en dehors des terrains, les deux Sud-Américains étaient trop proches. Une relation qui a toutefois été rompue il y a quelques jours. Avec l’arrivée de Ronald Koeman, l’Uruguayen était poussé vers la sortie et s’est finalement envolé vers l’Atlético de Madrid. De quoi toucher l’Argentin et provoquer sa colère. En effet, suite à ce départ de Suarez, Messi avait poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, s’en prenant notamment à la direction du Barça. Une sortie remarquée commentée par le principal intéressé.

« Un moment dur »