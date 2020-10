Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça sentirait bon pour la prochaine recrue de Koeman !

Publié le 1 octobre 2020 à 7h00 par T.M.

A Barcelone, l’annonce de l’arrivée de Sergino Dest serait imminente. Et visiblement, celle pour Eric Garcia pourrait également rapidement intervenir.

Grâce aux départs de Nelson Semedo, Luis Suarez et Arturo Vidal, le FC Barcelone a désormais la possibilité de recruter lors de ce mercato. Et une recrue serait imminente en Catalogne. En effet, pour pallier le départ du latéral portugais à Wolverhampton, Ronald Koeman va voir son voeu être exaucé avec l’arrivée de Sergino Dest en provenance de l’Ajax Amsterdam. Mais le mercato du Barça est encore loin d’être terminé puisque l’entraîneur néerlandais espèrerait toujours attirer un attaquant et un défenseur central. Concernant cette dernière quête, tous les regards se tournent vers Eric Garcia. Et si Manchester City rendait dernièrement la vie compliqué aux Blaugrana, cela serait en passe de se débloquer.

Un transfert qui se rapproche ?

Les feux pourraient bien rapidement passer au vert pour l’arrivée d’Eric Garcia au FC Barcelone. En effet, sur Twitter, Francesc Aguilar, journaliste espagnol, assure que les membres du club catalan seraient plutôt optimistes concernant le joueur de Manchester City. Ce dernier ferait toujours le forcing pour revenir au Barça, lui qui a été formé a La Masia, tandis que les Citizens auraient revu les exigences à la baisse. Une bonne nouvelle donc pour le Barça qui pourrait prochainement arriver à ses fins en recrutant Eric Garcia.