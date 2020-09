Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie De Jong a rendu un grand service au Barça !

Publié le 1 octobre 2020 à 1h30 par T.M.

Pour pallier le départ de Nelson Semedo, le FC Barcelone va accueillir Sergino Dest, en provenance de l’Ajax Amsterdam. Un dossier qui aurait notamment été influencé par un certain Frenkie De Jong.

Après Miralem Pjanic, le FC Barcelone tiendrait sa deuxième recrue de l’été. En effet, avec le départ de Nelson Semedo vers Wolverhampton, un arrière droit était recherché. Et alors que Ronald Koeman avait fait de Sergino Dest sa priorité, le Néerlandais va bien voir l’international américain débarquer en provenance de l’Ajax Amsterdam. Ce mercredi, Dest a d’ailleurs passé sa visite médicale, tandis que Koeman expliquait en conférence de presse : « Nous allons pouvoir compter sur un jeune latéral. Il s'agit aussi de changer les choses pour l'avenir. Il devra rivaliser avec les autres arrières latéraux. Il est jeune et a joué dans la Ligue des champions. Je suis absolument sûr qu'il nous sera utile ».

Dest s’est entretenu avec De Jong