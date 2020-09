Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de Pablo Longoria récupéré par Leonardo ?

Publié le 29 septembre 2020 à 20h45 par T.M.

Toujours à la recherche d’un défenseur central pour pallier le départ de Thiago Silva du PSG, Leonardo pourrait possiblement se tourner vers… Mouctar Diakhaby, actuellement à Valence.

Dans cette dernière semaine du mercato, cela va bouger au PSG. En effet, Thomas Tuchel attend des renforts, notamment en défense central afin de pallier le départ de Thiago Silva. Alors que Leonardo s’active pour trouver du sang neuf, l’entraîneur allemand prendrait également les choses en main. Selon les dernières informations de RMC , Tuchel aurait notamment appelé le défenseur de Chelsea, Antonio Rüdiger, pour le faire venir au PSG. Néanmoins, pour répondre aux exigences de l’UEFA pour la Ligue des Champions, le club de la capitale doit recruter des joueurs formés en France. Et une nouvelle piste serait arrivée sur le bureau de Leonardo.

Et maintenant Mouctar Diakhaby ?