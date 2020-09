Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’agent de Jorginho répond clairement à l’intérêt de Leonardo !

Publié le 29 septembre 2020 à 18h30 par T.M.

En cette fin de mercato, Leonardo est toujours à la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour le PSG. Et alors que l’option Jorginho est dernièrement apparu, l’agent du joueur de Chelsea n’a pas manqué de répondre à ces rumeurs, mettant les choses au point concernant l’avenir de son client.

Parmi les gros chantiers du PSG de cette dernière semaine du mercato, on retrouve notamment le cas du milieu de terrain. Cela fait désormais de très longues semaines que Leonardo se démène pour trouver un nouveau joueur dans l’entrejeu pour Thomas Tuchel. Alors que les pistes menant à Sergej Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer, qui semblaient être les priorités de l’été, sont désormais de l’histoire ancienne, Leonardo se concentre sur d’autres profils. Et le directeur sportif du PSG aurait notamment les yeux rivés du côté de Chelsea. Evoqué depuis longtemps désormais, l’intérêt pour Tiémoué Bakayoko serait reparti de plus belle et c’est bien l’international français qui pourrait être le milieu de terrain tant attendu dans la capitale. A moins que le choix ne se porte sur Jorginho, son coéquipier chez les Blues. Il y a quelques jours, Téléfoot avait révélé cette piste menant à l’international italien de Frank Lampard. Un intérêt concret ?

« Ce ne sont que des rumeurs »