Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo dézingue Thiago Silva sur son départ !

Publié le 1 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ces derniers jours, Thiago Silva n’a pas hésité à régler ses comptes avec Leonardo au sujet de son départ du PSG. Et Daniel Riolo ne semble pas avoir apprécié la version du défenseur brésilien…

« La manière dont cela a été conduit ne m'a vraiment pas plu. Même s'il y avait le confinement, les choses auraient dû se faire différemment (…) Toute ma carrière au PSG, j'ai donné le maximum, je n'ai jamais triché. C'est comme si trois matches durant le Final 8 avaient tout changé ? Et tout ce que j'avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus ? Ce n'est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée », a lâché Thiago Silva dans les colonnes de France Football, reprochant donc à Leonardo d’avoir retourné sa veste en lui proposant une prolongation de dernière minute au PSG fin août. Un discours offensif de la part du défenseur brésilien de Chelsea, et qui n’a pas du tout convaincu Daniel Riolo.

« Thiago Silva est insupportable »