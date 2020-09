Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisse pour la succession de Thiago Silva…

Publié le 30 septembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Alors que l’option Milan Skriniar semble se compliquer, le PSG regarderait du côté de la Premier League pour le remplacement de Thiago Silva parti à Chelsea. Mais malgré une première offensive parisienne pour Antonio Rüdiger, les Blues auraient d’autres projets en tête pour leur défenseur central.

Bien avant le départ de Thiago Silva pour Chelsea à la fin du mois d’août, Leonardo se serait penché sur la succession de son désormais ex-capitaine. Ces derniers mois, une flopée de noms ont été liés au PSG. De Kalidou Koulibaly à Lucas Hernandez en passant par Dayot Upamecano ou encore par Milan Skriniar, le directeur sportif du PSG semble avoir multiplié les options. Certaines n’auraient mené à rien comme l’attestent les dossiers Koulibaly, Upamecano ou encore Hernandez. En ce qui concerne Milan Skriniar, son avenir pourrait s’écrire loin de l’Inter, lui qui n’entrerait pas dans les plans d’Antonio Conte. Néanmoins, Tottenham mettrait des bâtons dans les roues au PSG pour le défenseur nerazzurri. Le sélectionneur de la Slovaquie laissait dernièrement planer le doute concernant l’avenir de sa star récemment. « J'ai parlé avec lui et je sais que ces derniers temps, il parle très peu avec (Antonio) Conte. Il pourrait partir comme rester ». Afin de ne pas repartir bredouille, le PSG aurait ouvert un autre dossier, celui d’Antonio Rüdiger. Mais cette opération ne sera pas une partie de plaisir pour les dirigeants parisiens.

Le PSG a dégainé pour Rüdiger

Ces derniers jours, un axe PSG-Chelsea se serait clairement dessiné. Soccer Link révélait d’ailleurs que le nom d’Olivier Giroud aurait été glissé dans les discussions pour les opérations Jorginho, Tiémoué Bakayoko et Antonio Rüdiger. Les dirigeants parisiens seraient plus qu’intéressés par la venue du défenseur de Chelsea. Afin de le faire venir à Paris pour qu’il comble le vide laissé par Thiago Silva, le PSG aurait déjà formulé une offre concrète aux dirigeants des Blues . À l’instar du FC Barcelone, Leonardo serait passé à l’action en proposant à Chelsea un prêt de Rüdiger. C’est du moins l’information communiquée par 90min . Cependant, déterminée à prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 avant de le prêter, la direction du club londonien aurait repoussé les avances du PSG et du Barça pour le moment. Ce ne serait que partie remise cependant, à moins que Chelsea ait un tout autre plan en tête.

Une grosse opération préparée par Chelsea avec Rüdiger