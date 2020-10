Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition posée pour le départ de cette priorité de Tuchel !

Publié le 2 octobre 2020 à 7h15 par D.M.

Chelsea voudrait se séparer d’Antonio Rüdiger lors de ce mercato. Mais avant, le club anglais voudrait rallonger le bail du défenseur allemand dans le but d’augmenter le prix de son transfert.

« Si on reste avec ce groupe, honnêtement, on ne peut pas demander la même chose. Si on regarde Liverpool, ils n’ont pas été au Portugal (pour le Final 8), ils ont acheté Thiago (Alcantara) et Diogo Jota pour s’améliorer. (Manchester) City a acheté deux défenseur et Torres de Valence. L’Atlético joue avec Luis Suarez. L’Inter n’est pas allée au Portugal, mais elle a deux équipes. Ce sont des équipes avec lesquelles on doit combattre » a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse ce jeudi. Inquiet, l’entraîneur du PSG espère accueillir des renforts d'ici la fin du mercato, le 5 octobre prochain. Tuchel voudrait notamment enregistrer l’arrivée d’un attaquant, d’un milieu de terrain, mais aussi d’un défenseur central afin de pallier le départ de Thiago Silva. Le nom d’Antonio Rüdiger revient avec insistance du côté du PSG, et le technicien se serait d'ores et déjà entretenu avec le joueur.

Une prolongation avant un départ ?