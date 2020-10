Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel est prêt à tout pour se séparer de Stéphane Ruffier !

Publié le 2 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Dans ces derniers jours du marché des transferts, l’ASSE cherche toujours à se séparer de Stéphane Ruffier, indésirable aux yeux de Claude Puel. Et pour cela, les Verts pourraient bien mettre la main à la poche.

Depuis plusieurs mois désormais, Stéphane Ruffier n’est plus en odeur de sainteté à l’ASSE, surtout auprès de Claude Puel. En effet, l’entraîneur des Verts a écarté l’international français, préférant faire confiance à Jessy Moulin dans les buts. Ayant toujours un an de contrat dans le Forez, le portier de 34 ans n’a plus d’avenir à l’ASSE. Et alors que Ruffier est poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines déjà, un départ peine à se concrétiser. Toutefois, ces dernières heures, ce dossier a été relancé avec la rumeur d’une arrivée à Dijon. Une opportunité que l’ASSE ne voudrait visiblement pas laisser passer.

L’ASSE prête à payer ?