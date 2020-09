Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette grosse mise au point sur l’avenir de Ruffier !

Publié le 1 octobre 2020 à 0h15 par T.M.

Indésirable à l’ASSE, Stéphane Ruffier verrait d’un bon oeil une arrivée du côté de Dijon. Or, la réalité pourrait bien être différente.

Mis de côté par Claude Puel, Stéphane Ruffier restera-t-il à l’ASSE ? Dans cette dernière ligne droite du mercato, l’avenir du portier des Verts est au coeur des interrogations. Et ce mercredi, France Football fait une grosse révélation. En effet, Ruffier pourrait possiblement rebondir du côté de Dijon, qui a perdu Runarsson et Gomis. Ainsi, l’international français verrait d’un bon oeil la possibilité de rebondir au DFCO et le clan Ruffier aurait même déjà entamé des discussions avec la direction de Dijon pour savoir s’il y avait un intérêt.

« Impossible et inenvisageable »