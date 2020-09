Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire pour Lautaro Martinez ?

Publié le 30 septembre 2020 à 22h00 par A.C.

Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter, semble s’éloigner doucement mais surement du FC Barcelone.

Voilà plus d’un an que son nom est lié au FC Barcelone. Il faut dire que Lautaro Martinez a tout pour plaire. Coéquipier de Lionel Messi en sélection, il a rapidement séduit tout le monde en Catalogne. Mais le Barça semble désormais aller droit dans le mur. Il Corriere dello Sport a en effet assuré que Lautaro Martinez ne devrait désormais plus quitter l’Inter, surtout parce que le Barça n’a absolument pas les moyens pour se l’offrir.

Lautaro Martinez parti pour prolonger à l’Inter, mais...