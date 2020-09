Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Lautaro Martinez bientôt bouclé ?

Publié le 28 septembre 2020 à 19h30 par B.C. mis à jour le 28 septembre 2020 à 19h34

Annoncé comme la priorité du FC Barcelone ces derniers mois, Lautaro Martinez est finalement resté à l'Inter, et l'Argentin pourrait même rapidement prolonger son bail avec l'écurie milanaise.

Avant même que le départ de Luis Suarez soit acté, le FC Barcelone est tombé sous le charme de Lautaro Martinez. L'international argentin est annoncé dans le viseur du club culé depuis près d'une année, et sa belle saison réalisée à l'Inter Milan n'a pas incité les Blaugrana à changer d'avis. Cependant, Lautaro Martinez ne posera pas ses valises en Catalogne dans l'immédiat. En effet, le Barça n'a pas les ressources nécessaires pour financer cette opération. La presse italienne et espagnole assure pourtant que le club culé aurait tout tenté pour parvenir à ses fins, notamment depuis l'annonce du départ de Luis Suarez vers l'Atlético de Madrid. Mais l'Inter Milan n'envisage pas de faire de cadeaux au FC Barcelone. Ainsi, c'est bien chez les Nerazzurri que Lautaro Martinez va disputer cette saison, c'est en tout cas ce qu'a confirmé le 14 septembre dernier Beto Yaqué, agent du joueur : « C'était une visite de courtoisie, voilà tout. Il n'y a absolument rien avec le Real Madrid, nous n'en avons pas parlé, ni de Barcelone. Lautaro reste ici à l'Inter. »

