Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé en concurrence avec… Edinson Cavani ?

Publié le 30 septembre 2020 à 23h00 par Th.B.

Edinson Cavani serait en discussions avec Manchester United en quête d’un élément offensif d’ici la fin du mercato. Ousmane Dembélé pour qui le FC Barcelone devrait rapidement recevoir une offre des Red Devils comme le10sport.com vous l’a annoncé, serait en concurrence directe avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Et si Edinson Cavani rebondissait à Manchester United après sept saisons passées au PSG ? Sans club depuis son départ du champion de France à la fin du mois de juin, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a été annoncé dans bien des formations européennes telles que le Benfica Lisbonne ou encore l’Atletico de Madrid. Mais ce serait bien du côté de Manchester United qu’ El Matador aurait le plus de chances de s’engager à l’heure actuelle. D’après Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Sport , les négociations seraient déjà entamées entre le clan Cavani et les Red Devils . Néanmoins, United pourrait bien avoir une belle opportunité de dernière minute sur le marché, que le club ne pourrait manquer.

Deux joueurs pour une place à Manchester United