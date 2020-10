Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Lucas Hernandez sur son rendez-vous manqué avec l’ASSE !

Publié le 2 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

International français, Lucas Hernandez n’a toutefois jamais joué en Ligue 1. Cela aurait toutefois pu se faire du côté de l’ASSE comme l’a révélé le principal intéressé.

Aujourd’hui au Bayern Munich, Lucas Hernandez s’est révélé sous le maillot de l’Atlético de Madrid. L’international français a fait forte impression sous les ordres de Diego Simeone, notamment lors d’une rencontre de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Formé chez les Colchoneros, Lucas Hernandez a toutefois mis du temps avant d’avoir sa chance sous les ordres d’El Cholo. Une situation compliquée qui lui avait donné l’idée d’être prêté pour avoir du temps de jeu. Et pour le champion du monde, sa carrière aurait notamment pu passer par l’ASSE à cette occasion.

« Je voulais partir pour jouer »