Mercato - ASSE : Le calvaire de Ruffier est loin d’être terminé

Publié le 1 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

L’ASSE ne compte plus sur Stéphane Ruffier. Et bien que Dijon serait une possibilité, le portier des Verts n’aurait que très peu de chances de rejoindre le club dijonnais.

Et si Stéphane Ruffier se relançait à Dijon ? Écarté du groupe stéphanois par Claude Puel depuis le mois de février, le portier des Verts se trouve désormais dans l’ultime année de contrat et devrait passer la saison en tribunes. À moins qu’une porte de sortie ne se présente à lui ou bien qu’il force le destin. Le DFCO a enregistré deux départs au sein de son effectif au poste de gardien de but en les personnes de Runar Alex Runarsson et d’Alfred Gomis. Selon France Football , Stéphane Ruffier aurait contacté les dirigeants dijonnais pour déposer sa candidature. Mais sa potentielle arrivée à Dijon serait plus que compromise.

« lI n’y a rien entre Dijon et Ruffier »