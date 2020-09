Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cette fin de mercato, l’objectif est clair !

Publié le 1 octobre 2020 à 1h45 par Th.B.

Bien qu’Arsenal privilégierait un transfert assez onéreux puisque le club réclamerait 40M€, l’OM pourrait jouer la montre pour Mattéo Guendouzi, les dirigeants phocéens ayant la ferme volonté de recruter un milieu de terrain.

Malgré les cinq recrues estivales, en incluant le transfert définitif d’Alvaro Gonzalez, l’OM aurait la volonté d’ajouter un renfort supplémentaire à son effectif. C’est du moins le message qu’André Villas-Boas a fait passer en conférence de presse en faisant référence à de bonnes et mauvaises surprises dans les ultimes jours du mercato. Et ça n’a pas traîné. Foot Mercato et Téléfoot La Chaîne ont fait part de contacts entre les dirigeants phocéens et leurs homologues d’Arsenal pour Mattéo Guendouzi. Mais faut-il s’attendre à une arrivée du Français au Vélodrome ?

Le dossier Guendouzi d’actualité, l’OM veut recruter au milieu