Mercato : Edinson Cavani reçoit un coup de pression inattendu !

Publié le 1 octobre 2020 à 0h30 par La rédaction

Edinson Cavani est toujours à la recherche de son nouveau club depuis son départ du Paris Saint-Germain. Alors que le temps commence à presser, la fédération uruguayenne aurait adressé un avertissement au Matador.

Le temps commence à manquer pour Edinson Cavani ! Toujours libre de s’engager où il le souhaite depuis son départ en fin de contrat du Paris Saint-Germain, El Matador n’a pas encore trouvé preneur. En cause ? Des exigences salariales très élevées, qui ont notamment freiné des formations comme le Benfica Lisbonne, pourtant très proche d’enrôler l’Uruguayen. Désormais, les prétendants viennent à manquer, et les deux clubs les plus intéressés semblent être pour l’heure Manchester United et l’Atletico de Madrid.

La Fédération uruguayenne met la pression