Mercato - Barcelone : Le dénouement de ce dossier chaud est imminent !

Publié le 2 octobre 2020 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé de longue date que le FC Barcelone discute avec Marc André ter Stegen dans l’optique d’une prolongation de son contrat, les négociations seraient désormais proches de se conclure.

Arrivé à l’été 2014 au FC Barcelone, Marc André ter Stegen s’est progressivement imposé comme un titulaire indiscutable dans l’effectif du club catalan. Cependant, celui qui est considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde voit sa situation contractuelle être au coeur des attentions ces derniers mois. Et pour cause, l’international allemand arrivera au terme de son bail en juin 2022, et il était annoncé jusque-là que les négociations dans l’optique de sa prolongation trainaient en longueur, aussi bien du fait de ses prétentions financières que de l’impact financier de la pandémie de Covid-19. Toutefois, à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne, il se pourrait que la prolongation de Marc André ter Stegen au FC Barcelone soit finalement proche d'être bouchée bouclée.

Un contrat jusqu’en 2025 pour Marc André ter Stegen au Barça ?