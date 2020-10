Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Bakayoko et Rüdiger, Tuchel aurait sa priorité !

Publié le 1 octobre 2020 à 19h30 par T.M.

Pour se renforcer avant la fin du mercato, le PSG pourrait notamment aller piocher du côté de Chelsea. En effet, Leonardo et Thomas Tuchel seraient intéressés par différents joueurs de Frank Lampard. Et visiblement, l’entraîneur allemand aurait une grosse priorité.

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 5 octobre prochain, le PSG devrait tenter jusqu’au dernier moment de trouver de nouveaux joueurs. En effet, cet été, le club de la capitale a perdu gros et pour le moment, ces départs n’ont toujours pas été remplacés, au grand dam de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand espérerait notamment attirer un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Tout est désormais entre les mains de Leonardo qui est chargé de trouver du sang neuf, tout en devant faire avec des moyens réduits compte tenu du contexte actuel. Il faut donc redoubler d’ingéniosité. Et pour trouver ces perles rares, le PSG envisagerait notamment d’aller piocher du côté de Chelsea, au sein de l’effectif de Frank Lampard. En défense centrale, le profil d’Antonio Rüdiger ne laisserait pas insensible Thomas Tuchel, tandis qu’au milieu de terrain, Leonardo chercherait à faire venir Tiémoué Bakayoko, qu’il connait bien, ou encore Jorginho. Alors, quel joueur de Chelsea rejoindre le PSG d’ici la fin du mercato ?

Tuchel a fait son choix !