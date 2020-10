Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour Tiémoué Bakayoko ?

Publié le 1 octobre 2020 à 11h15 par B.C.

Très intéressé par Tiémoué Bakayoko, Leonardo travaille actuellement sur une arrivée de l'international français au PSG. Si le principal intéressé verrait cela d'un bon œil, Bakayoko n'aurait pas pour autant oublié l'AC Milan...

Leonardo n'a plus que 5 jours pour renforcer l'effectif le PSG, et cela s'annonce compliqué pour l'Italo-brésilien. En effet, ce dernier doit parvenir à ses fins avec une enveloppe restreinte et cela l'oblige à agir intelligemment sur le marché. Les prêts sont donc privilégiés par le directeur sportif du PSG, qui a notamment coché le nom de Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain de Chelsea n'entre pas dans les plans de Frank Lampard et devrait sauf rebondissement quitter Londres d'ici la fin du mercato estival. Pour autant, des difficultés apparaissent dans ce dossier. Le profil de Bakayoko ne fait pas l'unanimité au sein du PSG comme vous l'a révélé le 10 Sport, et Chelsea réclame au moins 3M€ pour le prêt du joueur de 26 ans, ce qui pourrait profiter à la concurrence.

Bakayoko toujours intéressé par l'AC Milan ?

Pendant que le PSG réfléchit, les pistes se multiplient pour Tiémoué Bakayoko. D'après le journaliste italien Nicolo Schira, l'entourage du joueur aurait récemment été approché par Galatasaray et le Real Betis, mais Bakayoko attendrait un autre club. Régulièrement cité dans ce dossier, l'AC Milan aurait toujours les faveurs de l'ancien Monégasque. Un club que ce dernier connaît très bien puisqu'il y a évolué entre 2018 et 2019. Leonardo est prévenu.