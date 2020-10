Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’issue du dossier Dele Alli serait enfin connue !

Publié le 1 octobre 2020 à 17h30 par T.M.

Parmi les gros dossiers de Leonardo dans ces derniers jours de mercato, on retrouvait notamment le nom de Dele Alli. Pas forcément dans les plans de José Mourinho à Tottenham, le Britannique est annoncé comme l’un des objectifs du PSG. Toutefois, les Parisiens pourraient bien devoir faire une croix sur le joueur des Spurs.

Aujourd’hui, Thomas Tuchel le regrette énormément, mais l’effectif du PSG a perdu en quantité et en qualité. En effet, de nombreux départs n’ont pas été remplacés à l’instar de Thiago Silva ou encore Edinson Cavani. Il reste néanmoins quelques jours sur le mercato pour permettre à Leonardo de faire signer de nouveaux joueurs, ce qui soulagerait alors un peu l’entraîneur allemand. Les chantiers sont d’ailleurs nombreux et celui de l’entrejeu fait notamment figure de priorité. Un milieu de terrain rejoindra-t-il le PSG d’ici le 5 octobre ? En coulisses, Leonardo travaillerait en tout cas pour. En effet, ce jeudi, The Telegraph assure que les champions de France auraient lancé leur ultime offensive pour tenter de faire venir Dele Alli au Parc des Princes. Laissé dernièrement de côté par José Mourinho à Tottenham, le Britannique était annoncé sur le départ. Une opportunité dont pourrait donc profiter le PSG, souhaitant attirer le talentueux joueur de 24 ans sous la forme d’un prêt. Une tentative qui pourrait toutefois se solder par un échec pour les Parisiens.

Un dossier compliqué… et classé ?