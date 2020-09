Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Dele Alli, José Mourinho brouille les pistes…

Publié le 30 septembre 2020 à 20h15 par Th.B.

Dele Alli semble être sur le départ, José Mourinho ne comptant plus sur lui à en croire ses choix lors des dernières sorties de Tottenham. Une aubaine pour le PSG avec l’international anglais ? The Special One fait durer le suspense.

Et si Dele Alli était l’une des surprises du mercato de Leonardo ? Proposé au PSG, comme la presse anglaise l’a révélé ces derniers temps, l’international anglais âgé de 24 ans pourrait être un joli coup pour le club de la capitale puisque José Mourinho ne semble plus compter sur lui. En attestent son absence dans le groupe de Tottenham qui a battu Chelsea mardi soir en Carabao Cup aux tirs au but. Depuis la défaite face en Everton lors de la première journée de Premier League au cours de laquelle il était sorti à la mi-temps, Alli n’a plus foulé une pelouse dans l’élite du football anglais. Le PSG resterait en embuscade dans ce dossier à l’affût d’un joli coup en prêt d’ici la fin du mercato. Mais l’entraîneur de Tottenham, fin communicant, a brouillé les pistes en conférence de presse.

« Je n'ai que du respect pour Dele Alli »