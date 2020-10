Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance son ultime assaut pour Dele Alli !

Publié le 1 octobre 2020 à 16h45 par T.M.

Depuis plusieurs jours désormais, le nom de Dele Alli revient avec insistance au PSG. Et pour boucler l’arrivée du joueur de Tottenham, Leonardo aurait lancé son ultime assaut.

A 4 jours de la fin du mercato, Leonardo a encore énormément de chantiers à régler. En effet, cet été, le PSG a perdu de nombreux joueurs qui n’ont pas été remplacés. Ainsi, d’ici la clôture du marché, l’objectif serait d’attirer un défenseur central, un milieu de terrain, ainsi qu’un attaquant. Le directeur sportif du PSG se démènerait donc en coulisses pour trouver ce sang neuf et l’une des pistes mènerait notamment à Tottenham. En effet, depuis plusieurs jours, il est question d’un intérêt pour Dele Alli, sur lequel José Mourinho ne semble plus compter, l’ayant même écarter pour les derniers rendez-vous des Spurs. Et du côté des champions, on semble déterminé à recruter le Britannique.

Leonardo tente le tout pour le tout !