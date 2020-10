Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel active une nouvelle piste pour remplacer Fofana !

Publié le 1 octobre 2020 à 16h15 par A.M.

En quête d'un nouveau défenseur central afin de remplacer Wesley Fofana qui va s'engager avec Leicester pour quasiment 40M€, l'ASSE s'intéresserait à Jérôme Onguéné.

D'ici lundi soir, l'AS Saint-Etienne souhaite attirer un nouveau défenseur central afin de compenser le départ de Wesley Fofana qui va rejoindre Leicester. Dans ce dossier, l'ASSE va récupérer près de 40M€, mais disposerait d'une enveloppe estimée à 6-7M€. C'est ainsi que pour le moment, plusieurs noms circulent du côté du club du Forez : Filip Benkovic (23 ans, Leicester), Malang Sarr (21 ans, Chelsea), Samy Mmaee (24 ans, Saint-Trond) et les deux défenseurs de l'Olympiakos Ousseynou Ba (24 ans) et Pape Abou Cissé (25 ans). Mais la short-list de Claude Puel continue de s'allonger.

Jérôme Onguéné dans le viseur de l'ASSE ?

En effet, selon les informations de Manu Lonjon, l'ASSE s'intéresse à Jérôme Onguéné. Après avoir évolué dans toutes les équipes de jeunes françaises, le défenseur de 22 ans a finalement opté pour la sélection camerounaise avec laquelle il est apparu à quatre reprises. Formé à Sochaux, Onguéné a rejoint le Red Bull Salzbourg durant l'été 2018 pour 2M€ où son contrat court jusqu'en juin 2022. Reste désormais à savoir sur quel défenseur se portera le choix de l'ASSE pour remplacer Welsey Fofana.