Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel avait tout prévu pour Wesley Fofana !

Publié le 1 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Bien que Claude Puel ait longtemps affiché sa volonté de conserver Wesley Fofana, il semblerait que l'entraîneur de l'ASSE ait toutefois bien anticipé cette vente.

« L’AS Saint-Étienne a conclu ce mardi soir un accord avec le club de Leicester, l’actuel leader du championnat anglais de Premier League, pour le transfert de son défenseur Wesley Fofana. Le montant de ce transfert est le plus important jamais obtenu par le club ». Par le biais de ce communiqué, l'AS Saint-Etienne a confirmé avoir trouvé un accord avec Leicester pour le transfert de Wesley Fofana. Il faut dire que contrairement à ce qui a été longtemps avancé, l'ASSE a toujours envisagé la vente de son jeune défenseur comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Puel avait anticipé le départ de Fofana

Et la tendance se confirme puisque comme dévoilait par L'Equipe, Claude Puel travaille à la succession de Wesley Fofana depuis plusieurs jours déjà. Preuve qu'il avait anticipé son départ. Dans cette optique, quatre noms circulent du côté du club du Forez : Filip Benkovic (23 ans, Leicester), Malang Sarr (21 ans, Chelsea) et les deux défenseurs de l'Olympiakos Ousseynou Ba (24 ans) et Pape Abou Cissé (25 ans). Reste désormais à savoir sur qui se portera le choix définitif de Claude Puel qui aurait une enveloppe de 6 à 7M€ pour renforcer ce poste.