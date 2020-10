Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Ancelotti... Ce constat accablant sur Leonardo !

Publié le 1 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Ancien président emblématique du Paris Saint-Germain, Daniel Hechter n'a pas hésité à vivement critiquer la direction parisienne, estimant que Leonardo était trop seul.

A l'occasion des 50 ans du club, Daniel Hechter, président légendaire du Paris Saint-Germain entre 1974 et 1978, s'est prononcé sur la situation actuelle au sein du club de la capitale. Toujours très critique, l'ancien dirigeant parisien n'a pas manqué de pointer du doigt Thomas Tuchel ainsi que le manque de connaissance footballistique global dans la direction du PSG, à l'exception de Leonardo qu'il juge trop esseulé en interne.

«J’ai l’impression que Leonardo est un peu seul»