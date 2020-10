Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La succession de Fofana réglée pour 1M€ ?

Publié le 1 octobre 2020 à 7h45 par Th.B.

L’ASSE a accepté l’offre de Leicester City pour Wesley Fofana. Pour sa succession, le club stéphanois pourrait bien tenter un grand pari.

Après de longues semaines de spéculation et d’offres refusées, Wesley Fofana a finalement eu gain de cause. Lui qui avait publiquement ouvert la porte à un départ pour Leicester City, le défenseur de 19 ans a officiellement quitté l’ASSE mardi soir comme le club stéphanois l’a révélé dans un communiqué. Nouveau joueur des Foxes , Wesley Fofana va laisser un vide au sein de la charnière centrale des Verts . Et pour remplacer le Français, l’ASSE aurait activé une toute nouvelle piste.

Une affaire en or avec Samy Mmaee ?