Mercato - PSG : Florenzi livre les coulisses de son arrivée !

Publié le 1 octobre 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG cet été sous la forme d’un prêt, Alessandro Florenzi a raconté les dessous de son transfert et évoque sa discussion avec Leonardo.

Avec le départ de Thomas Meunier qui est arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin dernier, Leonardo souhaitait donc se renforcer au poste de latéral droit, et cela a finalement été chose faite avec Alessandro Florenzi. L’international italien, prêté par l’AS Rome avec une option d’achat à hauteur de 9M€, a d’ailleurs réalisé des débuts prometteurs sous le maillot du PSG. Et il est revenu sur les coulisses de son arrivée…

« Leonardo m’a parlé du contexte »