Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi se prépare à une «guerre» pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 octobre 2020 à 12h30 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé devrait grandement faire parler de lui au sujet de son avenir. Mais Nasser Al-Khelaïfi n'a aucune intention de lâcher son Champion du monde.

Si le Paris Saint-Germain est pour le moment concentré sur la fin d'un mercato pour le moment bien calme, dès la fermeture du marché des transferts, la situation de Kylian Mbappé va rapidement faire parler. Et pour cause, le contrat du Champion du monde au PSG prend fin en juin 2022. Par conséquent, s'il ne prolonge pas son bail, le club de la capitale sera en grand danger l'été prochain sur le marché et ne pourra pas se permettre de refuser une offre pour sa star. Et ces derniers jours, L'Equipe expliquait que l'avenir de Kylian Mbappé se jouerait entre trois clubs : le Real Madrid, Liverpool et le PSG.

Liverpool n'envisage pas un transfert de Mbappé pour le moment

Invité du podcast Oddschecker , Fabrizio Romano s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé et assure que si la situation de l'attaquant du PSG ne laisse pas insensible sur le marché, il est encore trop tôt pour savoir ce qu'il fera dans un an. « Pour être honnête, on parle de quelque chose qui a peu de chances d'aboutir. Bien sûr des clubs comme Manchester City, Liverpool ou le Real Madrid s'intéressent à un joueur comme Mbappé, mais pour le moment il n'y a aucun contact avec Liverpool en vue d'un transfert de Mbappé. Il faut attendre plusieurs semaines afin de comprendre réellement la situation, mais Liverpool ne travaille sur le dossier Mbappé pour l'été prochain », assure le journaliste de Sky Sport .

Al-Khelaïfi est prêt à tout pour conserver Mbappé