Mercato - PSG : Mourinho va jouer un sale tour à Tuchel !

Publié le 2 octobre 2020 à 19h45 par A.M.

En quête d'un renfort défensif, Antonio Rüdiger est très apprécié par Thomas Tuchel. Mais dans ce dossier, Tottenham semble avoir pris le dessus sur le PSG.

Thomas Tuchel ne s'en cache plus, il souhaite absolument voir débarquer des recrues d'ici lundi et il s'impatiente. Il faut dire que jusque-là, les options d'achat de Mauro Icardi et Sergio Rico ont été levées tandis qu'Alessandro Florenzi a été prêté par l'AS Roma et Alexandre Letellier est arrivé libre pour occuper le poste de troisième gardien. Mais ce n'est pas suffisant pour l'entraîneur du PSG qui ferait le forcing en coulisse pour attirer Antonio Rüdiger. Un prêt du défenseur de Chelsea serait à l'étude.

Rüdiger proche d'être prêté à Tottenham ?