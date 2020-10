Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est fixé pour cette piste en Ligue 1 !

Publié le 2 octobre 2020 à 19h00 par B.C.

Alors qu'il va quitter Angers dans les prochains jours, Rayan Aït-Nouri ne rejoindra pas le FC Barcelone. Malgré des discussions entre Jorge Mendes et le club culé, le latéral gauche de 19 ans devrait s'engager à Wolverhampton.

Le mercato du FC Barcelone s'active. Après avoir bouclé l'arrivée de Sergino Dest, Ronald Koeman souhaite s'attacher les services d'Eric Garcia, défenseur central évoluant à Manchester City. Dans le même temps, le dossier Memphis Dempay est toujours ouvert, et cela pourrait bouger en cas de départ d'Ousmane Dembélé vers Manchester United. Après le départ de Junior Firpo, un latéral gauche pourrait également être le bienvenu en Catalogne, et Jorge Mendes serait en discussions avec le club culé pour Rayan Aït-Nouri, qui va prochainement quitter le SCO d'Angers. Le 10 Sport vous avait récemment révélé que d'autres clubs étaient en course pour le défenseur de 19 ans, à savoir Wolverhampton, le Bayer Leverkusen, l'Atlético de Madrid et Valence. À quelques jours de la fermeture du mercato, on commence à y voir plus clair concernant l'avenir d'Aït-Nouri.

Rayan Aït-Nouri bientôt à Wolverhampton