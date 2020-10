Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les mots forts de Wesley Fofana après son départ !

Publié le 2 octobre 2020 à 18h30 par B.C.

Comme il le souhaitait, Wesley Fofana a quitté l'ASSE pour rejoindre Leicester. Avant de faire ses débuts dans son nouveau club, le défenseur de 19 ans a tenu à envoyer un message à son club formateur.

Wesley Fofana a donc remporté son bras de fer. Désireux de quitter l'ASSE, le défenseur de 19 ans s'est officiellement engagé en faveur de Leicester ce vendredi. Un transfert qui va permettre au club stéphanois de renflouer ses caisses puisque les Anglais ont déboursé près de 40M€, bonus compris, pour récupérer Fofana. Alors qu'il avait jusqu'ici annoncé fermement qu'il ne souhaitait pas voir son joueur partir, Claude Puel a nuancé ses propos ce vendredi en conférence de presse en évoquant la situation financière délicate de l'AS Saint-Étienne et la gestion de ce dossier par la direction : « De se battre pour le garder et le prolonger aura permis de bien le vendre, s'il n'avait pas prolongé, il serait parti pour quasiment rien. » Wesley Fofana va donc découvrir la Premier League dans les prochains jours, mais avant cela, le joueur formé dans le Forez a fait ses adieux à son club dans un message publié sur Instagram .

« Je n'oublierai jamais Saint-Étienne. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi »

« Je commencerai par dire merci. Merci à l'AS Saint-Étienne pour toutes ces années synonymes de travail, de progression, d'obstination, de bons moments et de souvenirs inoubliables. C'est grâce à vous si j'ai pu me développer sur et en dehors des terrains lorsque j'étais au centre de formation, pour un jour défendre fièrement ce maillot vert en Ligue 1 et en Europa League. Merci à tous les entraîneurs qui ont croisé ma route pour la rendre meilleure. Merci à tout le personnel du club qui travaille dur pour le bien-être et le développement de l'ASSE. Merci à Claude Puel qui a cru en moi ces deux dernières saisons. Je tiens également à remercier tous les supporters de ce club mythique. Ces supporters qui ont su nous épauler et nous soutenir dans les bons moments comme dans les moins bons. Pour finir, merci à tous mes coéquipiers, qui m'ont aidé à évoluer du centre de formation jusqu'à la Ligue 1. À ceux de ma génération avec qui nous avons gagné la Gambardella, ainsi qu'aux plus anciens qui m'ont aidé à bien m'intégrer dans le groupe professionnel. Je n'oublierai jamais Saint-Étienne, la ferveur du Chaudron et l'ambiance qui y règne. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, c'est aussi grâce à vous que j'en suis là. Merci pour tout », a publié l'ancien défenseur de l'ASSE.

