Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Fofana, transferts... Le constat accablant de Claude Puel !

Publié le 2 octobre 2020 à 16h15 par A.M.

Malgré l'importante vente de Wesley Fofana, Claude Puel assure que l'ASSE n'aura pas plus de moyens pour se renforcer d'ici lundi soir.

Après avoir vécu un début de mercato avec un recrutement à bas coût, l'AS Saint-Etienne a finalement fini par vendre Wesley Fofana à Leicester pour 40M€, bonus compris. Une bouffée d'oxygène pour le club stéphanois qui doit désormais tenter de dénicher un successeur à son jeune défenseur central. Plusieurs noms circulent et selon les informations de RMC Sport , l'ASSE aurait une enveloppe avoisinant les 10M€ pour trouver un nouvel axial. Interrogé à ce sujet, Claude Puel se montre toutefois beaucoup moins optimiste et annonce que les Verts n'auront plus d'argent à investir sur le marché avec la vente de Wesley Fofana.

«Nous n'aurons pas plus de moyens avec le départ de Wesley»