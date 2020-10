Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation de la dernière recrue de Ronald Koeman !

Publié le 2 octobre 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que Sergiño Dest s'est officiellement engagé au FC Barcelone ce jeudi, le jeune latéral droit a expliqué qu’il avait longtemps pensé qu’il rejoindrait le Bayern Munich.

Après le départ de Nelson Semedo à Wolverhampton il y a quelques jours, le FC Barcelone s’est activé afin de trouver un successeur à l’international portugais sur le marché des transferts. Cela a conduit le club catalan à enrôler Sergiño Dest, arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam ce jeudi contre 21 M€. Ce faisant, le Barça est parvenu à remporter la course à la signature de l’international américain de 19 ans face au Bayern Munich, qui a longtemps été annoncé sur les traces du natif d’Almere. Et au moment de revenir sur les coulisses de son arrivée au FC Barcelone, Sergiño Dest a confié qu’il avait longtemps cru qu’il rejoindrait le Bayern Munich avant de choisir le club catalan au sein duquel il rêvait d'évoluer.

« Un rêve devient réalité »