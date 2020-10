Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé, la solution aux problèmes de Ronald Koeman ?

Publié le 2 octobre 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que l’avenir d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone s’écrit en pointillés depuis quelques jours, une éventuelle vente de l’attaquant français pourrait être une vraie aubaine pour Ronald Koeman. En effet, dans un contexte où il entreprend un renouvellement de l’effectif du Barça, cela lui offrirait l’occasion de boucler l’arrivée d’un nouveau joueur dans son groupe.

Après une saison cauchemardesque en 2019/2020, soldée par la perte du titre en Liga et par une humiliation 8-2 face au Bayern Munich en Ligue des Champions, la direction du FC Barcelone a pris la décision de confier les rênes de son équipe première à Ronald Koeman. Sous la houlette du technicien néerlandais, le club catalan a entrepris un profond renouvellement de son effectif en se délestant de certains cadres sur le déclin, à savoir Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Luis Suarez. Dans le même temps, le Barça a enregistré l’arrivée de Miralem Pjanic en juin dernier dans le cadre d’un échange avec Arthur Melo afin de redynamiser son entrejeu, tout en recrutant Sergiño Dest ce jeudi afin de remplacer Nelson Semedo, parti à Wolverhampton. Seulement voilà, le FC Barcelone ne souhaiterait pas que l’arrivée de l’international américain en provenance de l’Ajax Amsterdam soit sa dernière arrivée au cours de cette session estivale des transferts à rallonge. Et dans cette optique, un départ d’Ousmane Dembélé pourrait grandement faciliter les plans du Barça.

Ousmane Dembélé serait prêt à rejoindre Manchester United…

Arrivé en Catalogne à l’été 2017 afin de remplacer Neymar, alors parti au PSG, l’international français n’est jamais parvenu à réellement démontrer l’entièreté de son talent au FC Barcelone. Le joueur passé par le Stade Rennais et le Borussia Dortmund a effectivement trop souvent été sujet aux blessures, tandis que certaines critiques ont surgi concernant un éventuel manque de professionnalisme de sa part. Ainsi, trois ans après son arrivée, Ousmane Dembélé pourrait prochainement quitter le FC Barcelone. Dans cette optique, Manchester United est annoncé comme un point de chute crédible pour lui ces derniers jours, et cette tendance est confirmée par Mundo Deportivo ce vendredi. Toutefois, d’après le quotidien catalan, l’international français ne serait qu’un plan B pour les Red Devils , qui auraient comme priorité Jadon Sancho. Cependant, l’ancien Rennais présente l’avantage d’être moins onéreux pour les pensionnaires d’Old Trafford dans la mesure où le FC Barcelone réclamerait un peu plus de la moitié de ce que réclame le Borussia Dortmund pour son ailier, soit environ 100 M€. Quoi qu’il en soit, ce serait si et seulement si les négociations pour la venue de Jadon Sancho n’aboutissaient pas que Manchester United passerait à l’action de manière concrète afin d’enrôler Ousmane Dembélé. Toutefois, une offre de la part des Anglais devrait arriver sur les bureaux barcelonais comme le10sport.com vous l’a révélé le 30 septembre, et celle-ci pourrait se chiffrer dans une fourchette comprise entre 50 et 60 M€. En outre, d’après le média catalan, la possibilité de rejoindre l’écurie britannique de déplairait pas au Champion du Monde 2018, d’autant plus que celle-ci le suivrait de longue date dans l’optique de renforcer son secteur offensif.

… et cela permettrait au FC Barcelone de recruter Memphis Depay !