Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une fin de mercato bouillante pour Thauvin ?

Publié le 2 octobre 2020 à 17h30 par A.C.

Les prochains jours, mais également les prochains mois, pourraient être très chauds pour Florian Thauvin. Ce dernier est en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille.

C’est une situation très surprenante. Florian Thauvin est considéré comme l’un des joueur phare de l’Olympique de Marseille... mais se retrouve en fin de contrat ! Il a certes été absent quasiment toute la saison dernière pour blessure, mais désormais l’OM se retrouve face à un dilemme, puisque soit le joueur est vendu avant la fin du mercato, soit il partira gratuitement en juin prochain. Car pour le moment, aucune véritable négociation ne semble avoir été ouverte pour sa prolongation. Ce qui semble quelque peu agacer Thauvin. « Ça m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci » a avoué le joueur de l’OM, lors d’un long entretien accordé à L’Équipe . « J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM (…) Soit je reste à l'OM, soit je pars à l'étranger. Je vais étudier les deux options ». Et c’est bien la deuxième option qui pourrait se vérifier, au cours des prochains jours...

Le Milan AC prêt à tenter un coup de dernière minute pour Thauvin

Car à l’étranger, Florian Thauvin semble avoir la cote. Surtout en Italie ! Plusieurs clubs de Serie A, de l’AS Roma à l’Atalanta, en passant par le Napoli, ont été liés au joueur de l’Olympique de Marseille ces dernières années. Désormais, c’est le Milan AC qui semble être intéressé. D’après les informations de Tuttosport , la priorité des Rossoneri est le recrutement d’un défenseur central, mais ils garderaient tout de même un œil sur la situation de Thauvin. Tout dépendra donc de quel défenseur les milanais recruteront, mais surtout combien d’argent cela impliquera. Si une somme d’argent conséquente est toujours disponible, Tuttosport assure qu’une tentative de dernière minute pourrait être faite. Le danger Milan AC ne devrait d’ailleurs pas s’arrêter à la fin de ce mercato, puisque l’intention des dirigeants serait de faire pression sur l’OM, afin de faire baisser le montant de 15M€ réclamé et ainsi s’assurer le recrutement de Thauvin, pour la saison prochaine.

« Demain on ne sait jamais »