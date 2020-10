Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin persiste et signe pour son avenir !

Publié le 2 octobre 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin laisse encore et toujours planer un gros doute concernant son avenir au club.

Victime d’une grosse blessure au genou il y a un an, Florian Thauvin avait été contraint de subir une opération qui l’avait éloigné des terrains pendant de nombreux mois. De retour au premier plan cette saison avec l’OM, l’international français suscite néanmoins de nombreuse interrogations quant à son avenir puisque son contrat court jusqu’en juin prochain. Trois options s’offrent aujourd’hui à Thauvin : une vente avant la fin du mercato, le 5 octobre, une prolongation de contrat dans les mois à venir, ou bien patienter jusqu’à la fin de la saison pour partir libre. Et l’attaquant de l’OM laisse encore planer le doute…

« On verra ce qui se passera »