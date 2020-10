Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Sergi Dest, Koeman fait le forcing pour boucler un nouveau renfort !

Publié le 1 octobre 2020 à 10h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone se prépare à accueillir Sergiño Dest, Ronald Koeman a confirmé en conférence de presse qu'il souhaitait récupérer un défenseur central. La priorité se nomme Eric Garcia, et malgré les exigences de Manchester City, les Blaugrana ne lâchent pas leur ancienne pépite.

À 5 jours de la fin du mercato estival, Ronald Koeman attend encore des renforts au FC Barcelone. S'il souhaiterait toujours mettre la main sur un attaquant, et plus particulièrement Memphis Depay, l'entraîneur néerlandais a également annoncé ce mercredi en conférence de presse qu'un défenseur central serait le bienvenu : « Un poste n'est pas plus important que l'autre. Ce sont deux positions dans lesquelles nous sommes un peu faibles. Avec Gérard (Pique), Lenglet et Araujo, nous sommes à court. C'est pourquoi nous avons fait monter Santi (Ramos) du Barça B. » Le Barça espérerait ainsi récupérer Eric Garcia, l'une de ses anciennes pépites partie à Manchester City. Un dossier qui n'est pas simple, mais le club culé veut croire en ses chances.

Le Barça continue son pressing pour Eric Garcia