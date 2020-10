Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane ouvre la porte à un de ses buteurs !

Publié le 1 octobre 2020 à 9h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ seulement un an après son arrivée au Real Madrid, Zinedine Zidane s’est exprimé sur l’avenir de Luka Jovic, alors qu’il était titulaire contre le Real Valladolid.

Après avoir déjà effectué un dégraissage massif, le Real Madrid devrait se séparer d’un dernier joueur d’ici la clôture du mercato estival, le 5 octobre prochain. Depuis plusieurs semaines, Borja Mayoral et Luka Jovic sont tous deux courtisés, alors que leur temps de jeu au Real Madrid devrait être relativement réduit cette saison. Les Merengues s’attendraient à voir partir l’un des deux joueurs d’ici lundi, et de garder le second pour apporter de la profondeur dans le secteur offensif. Relativement critiqué après une première saison décevante, Luka Jovic pourrait rebondir en Premier League cette saison, alors que Manchester United hésite toujours entre un prêt de l’international serbe ou Edinson Cavani pour renforcer son attaque. Interrogé sur l’avenir de son joueur, Zinedine Zidane a préféré rester prudent, tout en écartant aucune option..

« Tout peut arriver »