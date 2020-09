Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau départ dans les tuyaux ?

Publié le 29 septembre 2020 à 23h00 par Th.B.

Après une pléiade de départs enregistrés cet été, un nouveau pourrait se dessiner d’ici la fin du mercato. Luka Jovic, pour qui le Real Madrid négocierait avec Manchester United, serait susceptible de rejoindre les Red Devils via un prêt.

En plein dégraissage en marge de la grande opération Kylian Mbappé pour l’été 2021, mais aussi afin de rééquilibrer les comptes à cause de la crise économique liée au Covid-19, le Real Madrid devrait continuer à se séparer de certains joueurs via un transfert sec ou un prêt d’ici le 5 octobre prochain, date de la clôture du mercato. Les profils tels que Borja Mayoral, Mariano Diaz ou encore Luka Jovic pourraient être sacrifiés. De passage en conférence de presse ce mardi, Zinedine Zidane a clairement laissé la porte ouverte à des départs. « Tout doit être pris en compte. Jusqu'au 5... Nous verrons bien. Tout ce que je dis, c'est qu'ils sont là, à bien s’entraîner... C'est ce qui m'intéresse. Nous avons un match demain et ils sont concentrés dessus ». Et Luka Jovic pourrait être le fameux sacrifié.

Ça discute avec Manchester United pour Luka Jovic