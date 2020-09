Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane monte au créneau sur un dossier chaud !

Publié le 29 septembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Lancé dans un dégraissage de son effectif, le Real Madrid n’a pas trouvé de porte de sortie à nombre de ses indésirables. Et c’est en attaque que Zidane a le plus de monde ! En conférence de presse, l’entraîneur Français s’est exprimé sur le sujet.

Cette année au Real Madrid, la tendance est aux départs ! Zinédine Zidane a ciblé ses indésirables, et jusqu’ici, nombre d’entre eux ont trouvé une porte de sortie. Ainsi, James Rodriguez, Brahim Diaz, Sergio Reguilon ou encore Gareth Bale ont quitté la capitale espagnole. Mais c’est désormais au niveau des attaquants que ça bloque. Si Mariano Diaz ne rentre pas dans les plans de son entraîneur, le poste de n°2 derrière Karim Benzema serait disputé entre Luka Jovic et Borja Mayoral. Le coach Français donnerait sa préférence à l’Espagnol, et pousserait le Serbe à partir en prêt pour retrouver de la confiance et du temps de jeu, possiblement en Italie où il a des prétendants. Présent en conférence de presse avant la rencontre qui opposera son équipe à Valladolid, Zidane n’a pas pu échapper aux questions sur le mercato.

« Je vais compter sur tout le monde »