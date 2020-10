Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entraîner le PSG ? Les regrets d’Arsène Wenger !

Publié le 4 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Aujourd’hui à la FIFA, Arsène Wenger a souvent été évoqué pour venir entraîner le PSG. Alors que cela ne s’est jamais fait, le Français émet quelques regrets à ce sujet.

Passé par l’AS Monaco ou le Japon, Arsène Wenger restera à jamais comme l’entraîneur emblématique d’Arsenal. Une histoire d’amour qui a duré de très longues années, mais qui aurait pu s’arrêter bien avant 2018, date du départ de l’Alsacien. En effet, le nom de Wenger a été associé à plusieurs clubs au fil des saisons, à l’instar du Real Madrid, de l’OL ou encore du PSG. En effet, dans la capitale, le technicien français était notamment très apprécié des dirigeants qataris. Arsène Wenger aurait donc très bien pu devenir l’entraîneur du club de la capitale, mais cela ne s’est finalement jamais concrétisé.

« Un regret, mais aussi une fierté »