Mercato - ASSE : Des frictions avec Puel pour son transfert ? Fofana répond !

Publié le 3 octobre 2020 à 17h00 par Th.B.

Claude Puel ne souhaitant pas le perdre, l’entraîneur de l’ASSE a compliqué le transfert de Wesley Fofana à Leicester City. De quoi entacher leur relation, mais pas au point de la détruire.

Pourtant réticent à l’idée de laisser filer Wesley Fofana pour qui il a refusé plusieurs offres, Claude Puel a finalement accepté de concert avec l’ASSE la proposition de Leicester City pour le jeune défenseur. De quoi créer quelques frictions entre l’entraîneur des Verts , membre du directoire stéphanois, et sa désormais ex-pépite défensive de 19 ans. Ne souhaitant pas aller en guerre avec son club formateur, Fofana est parti en bons termes comme il l’a assuré lors d’une interview parue dans les colonnes du jour de L’Équipe .

« Malgré des derniers jours pas top entre nous… »