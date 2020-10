Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wesley Fofana se livre sur son choix !

Publié le 4 octobre 2020 à 7h00 par Th.B.

Officiellement transféré à Leicester City, Wesley Fofana a révélé les raisons de son départ de l’ASSE pour les Foxes, champions d’Angleterre en 2016.

Après de longues semaines de spéculation et plusieurs désillusions dues aux refus de l’ASSE de le laisser partir, Leicester est parvenu en début de semaine à se mettre d’accord avec les Verts pour le transfert de Wesley Fofana pour un montant de 35M€ avec 5M€ de bonus. De quoi sceller ce feuilleton. Sur son compte Instagram , le jeune défenseur français de 19 ans a livré un message aux supporters stéphanois et à l’ensemble du club du Forez. Mais pourquoi Leicester City ? Wesley Fofana a apporté sa réponse.

« Leicester est un grand club où je peux jouer, progresser encore et m’épanouir à 100% »