Mercato - OM : Ça discute en coulisses pour l’avenir d’André Villas-Boas !

Publié le 4 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Proche de quitter l’OM suite au départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas est finalement resté. Et il se pourrait bien que le Portugais reste encore un peu du côté de la Canebière.

Le 14 mai dernier, l’OM officialisait le départ d’Andoni Zubizarreta. De quoi faire trembler tout le monde sur la Canebière. En effet, André Villas-Boas avait lié son avenir à celui de l’Espagnol et un départ de l’entraîneur lusitanien planait donc au-dessus du Vélodrome. Finalement, convaincu notamment pas son effectif, Villas-Boas est resté à l’OM. Mais la question de son avenir restait sur la table. Le Special Two n’a plus qu’un an de contrat et a même refusé une offre de prolongation de la part de sa direction. Toutefois, pour Villas-Boas, cela pourrait ne pas être un non définitif.

« On démarre une autre négociation… »