Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Fofana livre les dessous de son bras de fer avec Puel

Publié le 4 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Souhaitant rejoindre Leicester, Wesley Fofana s’est pendant longtemps heurté au refus de Claude Puel de le laisser partir de l’ASSE. Un bras de fer sur lequel est revenu le nouveau joueur des Foxes.

A 19 ans, Wesley Fofana va découvrir la Premier League. En effet, ce vendredi, Leicester a officialisé l’arrivée de l’ex-défenseur de l’ASSE. Au terme d’un long feuilleton et de rudes négociations, un accord a finalement été trouvé. Mais que cela aura été difficile pour les Foxes et Fofana. En effet, alors que ce dernier était décidé à partir de l’autre côté de la Manche, l’ayant même publiquement exprimé, Claude Puel, entraîneur de l’ASSE, s’était opposé à un départ de son défenseur central.

« Il voulait me garder, mais il accepte mon choix »