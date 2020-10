Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a tout tenté pour Fofana...

Publié le 3 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Claude Puel s'est prononcé sur le départ de Wesley Fofana qui s'est engagé avec Leicester.

C'est désormais officiel, Wesley Fofana s'est engagé pour cinq ans avec Leicester. Un départ que redoutait Claude Puel qui a repoussé l'échéance avant de céder face à la dernière offre des Foxes estimée à 40M€, bonus compris. En conférence de presse, l'entraîneur de l'ASSE a évoqué ce dossier : « Wesley, je m'opposais à ce qu'il parte, car je considérais qu'il n'était pas prêt, et qu'il était très important pour nous. Il aurait été difficile à remplacer. Le départ de Wesley va permettre de pérenniser le club et de ne pas engager d'autres dépenses. Il y a une politique précédente au club qui a impacté le fonctionnement économique de notre club, pour son futur à court et moyen terme, il faut suivre le projet mis en place depuis octobre . »

Puel a résisté avant d'abdiquer